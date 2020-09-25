مدبولي يوجّه بتوريد إنتاج مصانع الطوب بأطفيح والصف للمشروعات القومية

(مصراوي):

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، لقاء موسعًا مع ممثليين عن أصحاب مصانع الطوب الطفلي في مراكز أطفيح والصف لبحث المعوقات التي تواجههم وسبل حلها، وفي مقدمتها تأثر إنتاج المصانع لتوقف حركة البناء الفترة الماضية، في ضوء المخطط الذي تنفذه الدولة لضبط منظومة العمران على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ملف التقنين للأراضي المقام عليها تلك المصانع.

وفي بداية اللقاء، أكد ممثلوا مصانع الطوب تضامنهم مع كافة الإجراءات التي تنفذها الدولة والخطط التنموية التي تهدف إليها، مع حرصهم الشديد على بتر أي إدعاءات أو أكاذيب ومواجهة أي أعمال من شأنها التشكيك فيما يتم إنجازه على أرض الواقع.

استمع محافظ الجيزة للمشكلات التي تواجه أصحاب المصانع، ورؤية نواب الشعب مؤكدًا أن ما تم عرضه كان محل دراسة مسبقًا، لوضع حلول عاجلة لها لدفع عجلة إنتاج تلك المصانع.

وأضاف أن محافظة الجيزة بها حوالي 650 مصنع للطوب تمثل 65% من صناعة الطوب الطفلي، على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس حجم الإنتاج الكبير لتلك المصانع، مشيرًا إلى أنه بمجرد عرض الأمر على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجّه بالتنسيق مع عددٍ من الجهات لتوريد إنتاج تلك المصانع إليها بصفة دورية، لاستخدامها في المشروعات القومية الجاري تنفيذها لحين الانتهاء من المعايير المنظمة لأعمال البناء والتشييد، خلال الفترة المقبلة واستعادة عجلة الإنتاج والتوريد بصورتها الطبيعية.

وأضاف راشد أن المحافظة لا تقبل بإغلاق أو إيقاف الإنتاج لأي مصنع من تلك المصانع، لأهميتها في دوران عجلة التنمية وتوفير فرص العمل، خاصة أن أغلب مواطني مركزي الصف وأطفيح يعملون في مجالات الطوب والزراعة، مؤكدًا أنه سيكون هناك تواصل مع ممثلي أصحاب المصانع بمختلف المناطق بالمحافظة لضمان دوران حركة المصانع، كما أن المحافظة ستعمل على إعادة مدارسة ملف الأراضي المقام عليها تلك المصانع، وبما يحقق صالح الجميع في أسعار مناسبة وضمان وصول المرافق للمصانع وخاصة بمنطقة عرب أبو ساعد كمنطقة صناعية.