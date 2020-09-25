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عمرو موسى ومندوب البابا تواضروس في عزاء الراحل محمد فريد خميس (صور)

07:30 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
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تصوير- هاني رجب:

كانت حرم رجل الأعمال "محمد فريد خميس" بمقر عزاء الراحل، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، بالإضافة إلى السيد عمرو موسى، ونائب عن البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذكسية، وعدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة.

وعقد العزاء للراحل رئيس مجموعة "النساجون الشرقيون" ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، الذي وافته المنية الخميس الماضي.

وشيّع الأهالي، مساء الخميس، جنازة خميس، إلى مثواه الأخير في مقابر "الروبيكي" بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ورحل محمد فريد خميس عن عالمنا، عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ80 عامًا.

وأصدرت المجموعة بيانًا، أوضحت خلاله أن الجثمان سيصل قادمًا من أمريكا على متن طائرة خاصة، الرابعة اليوم الخميس، وذلك تمهيدًا لتشييعه.

وتلقى واجب العزاء النائب محمود خميس، والمهندسة ياسمين خميس، وفريدة خميس، في حضور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والنائب محمود بكري.

البابا تواضروس محمد فريد عمرو موسى مجموعة النساجون الشرقيون

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