شاهد في 20 صورة.. عزاء رجل الأعمال "محمد فريد خميس"
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
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عرض 20 صورة
تصوير- هاني رجب:
عقد، مساء اليوم الجمعة، عزاء رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، رئيس مجموعة "النساجون الشرقيون" ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر.
وشيّع الأهالي، مساء الخميس، جنازة خميس، إلى مثواه الأخير في مقابر "الروبيكي" بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ورحل محمد فريد خميس عن عالمنا، عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ80 عامًا.
وأصدرت المجموعة بيانًا، أوضحت فيه أن الجثمان سيصل قادمًا من أمريكا على متن طائرة خاصة، الرابعة اليوم الخميس، وذلك تمهيدًا لتشييعه.
وتلقى واجب العزاء النائب محمود خميس، والمهندسة ياسمين خميس، وفريدة خميس، في حضور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والنائب محمود بكري.
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