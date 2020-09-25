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الموسيقات العسكرية على مسرح النافورة بالأوبرا.. الأحد

05:57 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
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(مصراوي):

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية فنية تحييها فرقة الموسيقات العسكرية، في الثامنة مساء الأحد المقبل، على مسرح النافورة.

تتضمن الأمسية مجموعة من الألحان الوطنية والتراثية منها أحلى بلد، فرحة النصر، كانوا الخيالة، هايلاند، النجوم والشرائط، الرحلة، هدية العيد، فينال، ريديسكي، طوف وشوف، يا مسافر وحدك، لحن الخلود وغيرها.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الموسيقات العسكرية تحرص دائمًا على مشاركة جموع المصريين فى مختلف الاحتفالات الوطنية والقومية، مشيرة إلى أن تقديمها عروضٍ ضمن الأنشطة الثقافية والفنية إضافة جديدة لما تحمله من قيم تعمل على تعميق ودعم روح الانتماء وشحذ الهمم والتعبئة النفسية وتعزيز مشاعر حب الوطن.

يذكر أن الموسيقات العسكرية ظهرت في مصر منذ العصر الفرعوني، وشهدت ازدهارًا واهتمامًا بالغًا في عصر محمد علي، وأنشئت أول مدرسة للموسيقى العسكرية عام 1838 وسميت بمدرسة الطبول والنفخيات والأصوات، وفي عام 1902 تأسست إدارة الموسيقات العسكرية ومنذ ذلك الحين نجحت في تحقيق شهرة واسعة على المستوى الإقليمي والدولي وأصبحت من الأوركسترات العريقة التى تطلب في جميع المهرجانات الدولية والعالمية كما حصلت على جوائز عديدة من خلال مشاركتها في مجموعة من المهرجانات والمسابقات العالمية.

دار الأوبرا المصرية فرقة الموسيقات العسكرية مسرح النافورة

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