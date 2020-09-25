محافظ الجيزة يلتقي بأصحاب مصانع الطوب بالصف وأطفيح لبحث مشكلاتهم

(مصراوي):

عقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، لقاءً موسعًا مع ممثلين عن أصحاب مصانع الطوب الطفلي بمراكز أطفيح والصف؛ لبحث المعوقات التي تواجههم وسبل حلها وفي مقدمتها تأثر إنتاج المصانع لتوقف حركة البناء الفترة الماضية وذلك في ضوء المخطط الذي تنفذه الدولة لضبط منظومة العمران على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ملف التقنين للأراضي المقام عليها تلك المصانع.

وفي بداية اللقاء، أكد ممثلو مصانع الطوب تضامنهم مع كافة الإجراءات التي تنفذها الدولة والخطط التنموية التي تهدف إليها مع حرصهم الشديد على بتر أي إدعاءات أو أكاذيب ومواجهة أي أعمال من شأنها التشكيك فيما يتم إنجازه على أرض الواقع.

واستمع محافظ الجيزة، للمشكلات التي تواجه أصحاب المصانع وكذا رؤية نواب الشعب، مؤكدًا أن ما تم عرضه كان محل دراسة مسبقًا لوضع حلول عاجله لها لدفع عجلة إنتاج تلك المصانع.

وقال راشد إن محافظة الجيزة بها حوالي 650 مصنعًا للطوب تمثل 65% من صناعة الطوب الطفلي على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس حجم الإنتاج الكبير لتلك المصانع، مشيرًا إلى أنه بمجرد عرض الأمر على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه سيادته بالتنسيق مع عدد من الجهات لتوريد إنتاج تلك المصانع إليها بصفة دورية لاستخدامها في المشروعات القومية الجاري تنفيذها لحين الانتهاء من المعايير المنظمة لأعمال البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة واستعادة عجلة الإنتاج والتوريد بصورتها الطبيعية.

وأضاف راشد أن المحافظة لا تقبل بغلق أو إيقاف الإنتاج لأي مصنع من تلك المصانع لأهميتها في دوران عجلة التنمية وتوفير فرص العمل خاصة أن أغلب مواطني مركزي الصف وأطفيح يعملون في مجالات الطوب والزراعة ، مؤكدًا أنه سوف يكون هناك تواصل مع ممثلي أصحاب المصانع بمختلف المناطق بالمحافظة لضمان دوران حركة المصانع، كما أن المحافظة سوف تعمل على إعادة مدارسة ملف الأراضي المقام عليها تلك المصانع وبما يحقق صالح الجميع في أسعار مناسبة وضمان وصول المرافق للمصانع وخاصة بمنطقة عرب أبو ساعد كمنطقة صناعية.

من جانبه، أكد رئيس رابطة مصانع الطوب الطفلي أنه فيما يخص المواد الخام المستخدمة في تصنيع الطوب فهناك تنسيق مع الشركة المصرية للتعدين والتي سوف تتولى إدارة المحاجر والملاحات خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى استمرار ذات القيم السعرية للخامات المستخرجة من محاجر المنطقة والذي من شأنه عدم تحمليهم أي أعباء جديدة وهو الأمر الذي لاقى استحسانًا من قبل الحاضرين.

وفي نهاية اللقاء، أكد محافظ الجيزة على التنسيق مع شركة الكهرباء لضمان استدامة التيار الكهربائي وعدم قطع الخدمة عن المصانع حال تأخر أي منهم في دفع أي مستحقات، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة الملف لحين عودة عجلة الإنتاج إلى صورتها الطبيعية.

حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب ممثلو دوائر الصف وأطفيح علاء عابد وعبد الوهاب خليل وقاسم فرج وعمر عكاشة عضو مجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ وعلاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء مراكز ومدن الصف وأطفيح.