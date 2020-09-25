وزير النقل يوجه بالانتهاء من مشروع القطار الكهربائي قبل أكتوبر 2021

كتب- أسامة علي:

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاًعبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع كل من السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشانج، ومسئولي تحالف "افيك_ كريك" الصيني المنفذ لمشروع القطار الكهربائي (السلام / العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان)، لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وعمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع لزيادة مساحة التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها قطاع النقل.

وأشار إلى اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الصين وأن مصر تنفذ خطة لتطوير كافة موانيها وتنفذ مشروعات ضخمة في مجال الطرق لربط كافة أنحاء الجمهورية وخاصة التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط.

وتناقش الجانبان حول تقدم الأعمال بمشروع القطار الكهربائي (السلام / العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان)، حيث أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من المشروع قبل اكتوبر 2021 خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة.

كما طالب الوزير، الجانب الصيني بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق فيما يتعلق بالشق التمويلي الخاص بمشروع امتداد مشروع القطار الكهربائي جنوباً إلى المدينة الرياضية بطول 14 كم ليشمل 3 محطات وشمالاً إلى محطة العاشر 2 بطول حوالي 5.3 كم وذلك من خلال التفاوض مع بنك "اكزيم الصيني".

وشدد على أن الوزارة لديها مخطط طموح لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، حيث ستقوم بإنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل (وحدات متحركة للسكة الحديد والمترو والمونوريل) بشرق بورسعيد، لافتا إلى أن مجال توطين الصناعة يمكن أن يكون مجالا للتعاون المشترك مع الشركات الصينية المتخصصة.

كما تطرقت المباحثات إلى التعاون المستقبلي المشترك حيث أكد الوزير على أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن كافة قطاعات النقل ومنها السكة الحديد والنقل البحري يوجد بها العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تشكل مجالا للتعاون بين الجانبين.

ومن جانبه أكد السفير الصيني بالقاهرة، على عمق العلاقات المصرية الصينية وأن الشركات الصينية دائما ما تتطلع للتعاون مع الجانب المصري خاصة مع النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرا إلى أن مشروع القطار الكهربائي يعتبر نموذجا للتعاون المثمر بين الجانبين الصيني والمصري.

وفي السياق ذاته أكد تحالف "افيك - كريك" الصيني المنفذ لمشروع القطار الكهربائي أهمية التعاون مع الجانب المصري في تنفيذ المشروع وأن التحالف أرسل محموعة من أفضل الخبراء المتخصيين للإشراف على تنفيذه باستخدام أفضل نظم التكنولوجيا خاصة وأنه أول قطار كهربائي في مصر.

ووجه الوزير بتكثيف اللقاءات المشتركة خلال الفترة القادمة بما يساهم في استمرار تقدم الأعمال بالمشروع وبما يساهم في الانتهاء منه وفقا للموعد الذي تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.