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الكنيسة القبطية تحذر من إيصالات مزورة منسوبة لإيبارشية دير مواس

03:07 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
الكنيسة القبطية تحذر من إيصالات مزورة منسوبة لإيبارشية دير مواس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب- مصراوي:

حذرت إيبارشية دير مواس ودلجا من تداول إيصالات مختومة بختم منسوب لخدمة إخوة الرب بمطرانية دير مواس.

وأكدت المطرانية، أن هذه الإيصالات مزورة، وأنه لا توجد أي إيصالات تخص خدمة إخوة الرب أو أي خدمة أخرى تابعة للمطرانية، وأن الإيصالات الصادرة من المطرانية مختومة بخاتم المطرانية.

وأهابت إيبارشية دير مواس، بأبناء الكنيسة عدم التعامل مع حاملي هذه الإيصالات لتجنب الوقوع ضحية لحيل هؤلاء الأشخاص المزورين.

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الكنيسة القبطية إيبارشية دير مواس مطرانية دير مواس إيصالات مزورة

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