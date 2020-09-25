مع اقتراب فصل الشتاء.. "الصحة العالمية" تنصح بالتطعيم ضد الإنفلونزا



القاهرة (أ ش أ):

حذرت الدكتورة، آن موين، رئيس قسم التأهب للأنفلونزا والاستجابة لها بمنظمة الصحة العالمية، من أنه مع دخول فصل الشتاء فإن انتشار عدوى الأنفلونزا في هذا الفصل في بلدان نصف الكرة الشمالي يمكن أن يسبب عبئا إضافيا على الفئات الضعيفة وعلى الأنظمة الصحية في تلك البلدان والتي تبذل جهودا بالفعل منذ شهور في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت آن موين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، إن فيروس الأنفلونزا يصيب حوالي مليار شخص حول العالم كل عام مع ما بين 3 إلى 5 ملايين شخص يصيبهم بأعراض حادة مضيفة أن عدد الوفيات التي تسببها المضاعفات التنفسية ذات العلاقة بفيروس الأنفلونزا تتراوح مابين 290 ألف وفاة إلى 600 ألف سنويا.

ونصحت بأن يتم تطعيم عدة فئات تشمل الأطفال والنساء الحوامل والعمال الصحيين إضافة إلى الأشخاص من أصحاب الظروف الصحية الخاصة بالتطعيم المضاد للأنفلونزا مضيفة أن أفضل السبل لتجنب عدوى هذا الفيروس تماثل الإجراءات الاحترازية التي نصحت بها المنظمة لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا والتي تشمل الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة أو قليلة التهوية وغسل الأيدي باستمرار.

وأوضحت الدكتورة موين، أن التطعيم المضاد للأنفلونزا يستخدم منذ قرابة 50 عاما وقد ثبت أنه آمن وليست له أية أعراض جانبية خطيرة لافتة إلى أن بعض المناطق أو البلدان قد تواجه نقصا في الكميات المتوفرة لديها من هذا التطعيم خاصة مع توقع ازدياد الحاجة إليه في هذا الموسم الشتوي القريب.