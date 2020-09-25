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المطار: ضبط أقراص مخدرة داخل علب "تمر" مع راكب قادم من فرنسا

12:35 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أقراص مخدرة وقطع حشيش، أخفاها راكب مصري داخل علب "تمر" في حقائبه فور وصوله من فرنسا لتهريبها من الجمارك وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة المصرية رحلة رقم 800 القادمة من باريس، عبدالعال نعمان، مدير الجمارك في راكب مصري الجنسية، وبالعرض على تامر رمزي، مشرف الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب ضمت مصطفي صادق مأمور الجمارك، وتبين وجود 620 قرص مخدر وقطع حشيش مخبأة بين طيات ملابسه وداخل علب "تمر" لتضليل الجمارك.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، وإحالة الراكب للنيابة للتحقيق بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

علب تمر تفتيش الركاب ضبط أقراص مخدرة مطار القاهرة

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