الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسلم تقارير مهمة INIR إلى مصر وبيلاروسيا

كتب- محمد صلاح:

سلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير النهائية لبعثات المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية إلى الدول النووية الجديدة مصر وبيلاروسيا على هامش المؤتمر العام الرابع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، حيث استعرضت بعثات الخبراء مراجعة تطوير البنية التحتية لبرامج الطاقة النووية الجديدة في كلا البلدين.

وسلم نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة الطاقة النووية، ميخائيل شوداكوف، تقرير مهمة المرحلة الثالثة من INIR في 21 سبتمبر 2020 إلى وزير الطاقة في بيلاروسيا، فيكتور كارانكفيتش.

وفي 24 سبتمبر، سلم شوداكوف، التقرير النهائي لبعثة المرحلة الثانية إلى السفير محمد الملا، الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في فيينا.

وفي نوفمبر 2019، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة INIR لمدة 11 يومًا إلى مصر بدعوة من الحكومة المصرية لمراجعة تطوير البنية التحتية النووية في البلاد وتقديم توصيات واقتراحات لمساعدة مصر على المضي قدمًا في البرنامج.

يذكر أن مصر تعاقدت مع مقاول لإنشاء وتشغيل أربعة مفاعلات مياه مضغوطة بقدرة 1200 ميجاوات في موقع الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 150 كيلومترًا غرب الإسكندرية.

وعملت بيلاروسيا –التي تسعى إلى تنويع إنتاجها من الطاقة بمصدر موثوق به منخفض الكربون– مع الاتحاد الروسي لبناء وتشغيل مفاعلين للمياه المضغوطة VVER-1200 في أوستروفيتس، على بعد حوالي 130 كيلومترًا شمال غرب العاصمة مينسك.

وخلال الشهر الماضي أكملت بيلاروسيا تحميل الوقود في الوحدة الأولى، والتي من المتوقع أن تبدأ العمليات التجارية في الأشهر المقبلة، حيث تمت مهمة INIR التي استمرت 12 يومًا في نهاية فبراير 2020 بدعوة من حكومة بيلاروسيا.

ويشير تقرير الوكالة الذي وافقت بيلاروس على إتاحته على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن البلاد على وشك استكمال البنية التحتية المطلوبة لبدء تشغيل أول محطة للطاقة النووية لديها.

ويتضمن التقرير توصيات ومقترحات تهدف إلى مساعدة الدولة في إحراز مزيد من التقدم قبل بدء تشغيل المفاعل الأول.