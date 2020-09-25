"الآثار" تكشف حقيقة صور متداولة لتشوه حوائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تداول صور عن تشوه حوائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتشوه حوائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

وأوضحت أن تلك الصور لا تمت بصلة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية أو أي متحف أو أثر مسجل بمصر، مُشددةً على أن كافة حوائط المتحف وزخارفها، وكذلك القطع الأثرية به سليمة تماماً، مع استمرار مشروع ترميم وتطوير المتحف تمهيداً لافتتاحه خلال العام المقبل 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار والتراث الحضاري المصري.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام والإضرار بسمعة الآثار المصرية.