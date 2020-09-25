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الحكومة تنفي فرض 190 جنيها على المواطنين مقابل دخول وحدات المرور بالإسماعيلية

10:51 ص الجمعة 25 سبتمبر 2020
الحكومة تنفي فرض 190 جنيها على المواطنين مقابل دخول وحدات المرور بالإسماعيلية

وزارة الداخلية

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار بفرض رسوم قيمتها 190 جنيهاً على دخول وحدات المرور بالإسماعيلية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُشددةً على أنه لا توجد أية رسوم على دخول وحدات المرور بمحافظة الإسماعيلية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة والمغرضة التي تستهدف بث البلبلة بين المواطنين.

وزارة الداخلية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وحدات المرور الإسماعيلية الشائعات

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