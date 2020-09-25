"الحكومة" تكشف حقيقة زيادة أسعار المستلزمات بمعارض "أهلا مدارس" بأكثر من 25%

كتب- محمد نصار:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض "أهلاً مدارس" بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض "أهلاً مدارس" بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق، مُوضحةً أن كافة الأدوات والمنتجات المطروحة بمعارض "أهلاً مدارس" تتميز بأسعارها المخفضة بنسب تتراوح بين 20 و30% مقارنةً بنظيرتها المتداولة في الأسواق وبجودة أعلى، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

وشددت التموين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التعقيم والكمامات والقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، تم افتتاح عدة معارض "أهلاً مدارس" ثابتة ومتنقلة في عدد من المحافظات، في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، وتتضمن المعارض الثابتة كافة المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة "شنط - أحذية - أغذية - أدوات تعليمية - أجهزة الحاسب - ملابس" بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، ويجري تكثيف الحملات الرقابية على مداخل المعارض لمنع دخول تجار التجزئة للاستحواذ على المستلزمات المدرسية ولمتابعة عمليات البيع للمواطنين.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.