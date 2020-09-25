كورونا في 24 ساعة| 13 وفاة.. و10 دول تعلن بدء الموجة الثانية للفيروس ودراسة تفجر مفاجأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 801 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 92644 حالة حتى اليوم.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وضع انتشار فيروس كورونا فى مصر مطمئن، ولكن هذا لا يعطي الثقة في التخفيف من الإجراءات الاحترازية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

13 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس

كورونا اليوم.. اكتشاف مثير يحارب الفيروس.. وظهور أعراض جديدة

عوض تاج الدين: 14% نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي في مصر

متحدث الحكومة يحذر: الموجة الثانية لـ "كورونا" بدأت في دول الجوار

لمواجهة كورونا.. "التعليم" تلزم المدارس بروشتة من 7 بنود خلال العام الجديد

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عوض تاج الدين: كورونا لم ينته والعالم يعيش قلقًا شديدًا

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حالات كورونا الجديدة في موسكو في أعلى مستوى منذ نهاية يونيو

شئون عربية و دولية

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تراجع جديد في الإصابات بكورونا في الجزائر بتسجيل 179 حالة إصابة

10 دول أوروبية تعلن بدء المرحلة الثانية من جائحة كورونا

دراسة تخالف "الصحة العالمية" وتفجر مفاجأة: "الفيس شيلد" لا يمنع الإصابة بـ"كورونا"

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