نظام جديد للتنسيق ومنح مجانية.. 10 قرارت جديدة لـ "الأعلى للجامعات الخاصة"

كتب- يوسف عفيفي:

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا أمس الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام، الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

ويرصد "مصراوي" أبرز القرارات التي وافق عليها مجلس الجامعات الخاصة على النحو التالي:

1- وضع نظام تنسيق جديد بدءا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ للقبول بالجامعات الخاصة مماثل تماما للمعمول به في الجامعات الحكومية.

2- تشكيل لجنة تضم الدكتور صديق عبدالسلام، أمين عام المجلس، والدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، والدكتور سمير شاهين، المسئول عن التنسيق الحكومي، والدكتور شريف كشك؛ بهدف وضع أساسيات ومعايير هذا النظام لعرضه على المجلس في جلسته المقبلة.

3- دعم الكليات الجديدة التي تريد الجامعات الخاصة إنشاءها بالتخصصات الجديدة التي يحتاج إليها المجتمع، وتخدم مقتضيات التنمية الشاملة في مصر.

4- اتباع نفس القواعد المتبعة في الأعوام السابقة القواعد الخاصة بقبول المنح الدراسية المجانية للطلاب المتفوقين وغير القادرين والحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية من مدرسة حكومية مصرية للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١،.

5- نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة 5% من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة وذلك بجميع كليات الجامعات الخاصة، فيما عدا كليات الصيدلة وطب الأسنان يخصص بها عدد قليل من المنح (من 1 إلى 5) منحة بكل كلية وذلك للفئات التالية:

- أبناء ومنسوبي الشهداء ومصابي العمليات العسكرية.

- أبناء شهداء جائحة كورونا من العاملين في القطاع الطبي (الجيش الأبيض).

- أبناء المناطق النائية والمحافظات الحدودية.

- مرضى الأورام والأمراض المستعصية من الطلاب المتفوقين.

- ذوي الاحتياجات الخاصة.

6- السماح لطلاب مدارس STEM بقبولهم بمصروفات في كليات الجامعات الخاصة بحد أدنى في القبول يصل لـ ٥٪ أقل من نظيراتها في التنسيق الحكومي.

7- استبقاء بعض الأماكن بكليات الجامعات الخاصة لاستيعاب الحاصلين على الثانوية العامة من دولة الكويت، وكذلك طلاب الدور الثاني إذا أمكن.

8- إنشاء جامعة المنصورة الأهلية المنبثقة من جامعة المنصورة الحكومية والتي تعد باكورة الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات المصرية الحكومية، والتي وجه رئيس الجمهورية بإنشائها.

9- تعديل مسمى كلية العلوم الصحية والطبية بجامعة ٦ أكتوبر، وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكلية العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الدلتا ليصبح مسمى تلك الكليات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.

10- إضافة كلية التمريض إلى كليات جامعتي ٦ أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.