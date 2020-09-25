غدا.. السيمفوني يغرد بمؤلفات بيتهوفن على المسرح الكبير

كتب- مصراوي:

يواصل أوركسترا القاهرة السيمفوني تقديم مؤلفات الموسيقار الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن، حيث يقدم حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وذلك في الثامنة مساء السبت ٢٦ سبتمبر على المسرح الكبير.

ويتضمن الحفل السيمفونيتين الرابعة والسابعة التي كتبها بين عامى 1811 و1812 وأهداهما إلى الكونت موريتس فون فريس وذلك خلال إقامته في منتجع بقرية تبليتسه حيث كانت إصابته بالصمم تتزايد.

وعرضت السيمفونية لأول مرة في ديسمبر سنة 1813 في فيينا خلال حفل خيرى ولاقت الكثير من الاستحسان، كما أطلق عليها فاجنر اسم سيمفونية تمجيد الرقص وقدمت على أنغامها بعض لوحات الباليه مثل الحركة الثانية والثالثة والرابعة في أوبرا متروبوليتان عام 1908.