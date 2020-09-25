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"الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية" يوافق على إنشاء جامعة المنصورة الأهلية

04:30 ص الجمعة 25 سبتمبر 2020
"الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية" يوافق على إنشاء جامعة المنصورة الأهلية

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- يوسف عفيفي:

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام، الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على إنشاء جامعة المنصورة الأهلية المنبثقة من جامعة المنصورة الحكومية والتي تعد باكورة الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات المصرية الحكومية، والتي وجه رئيس الجمهورية بإنشائها.

ومن جانبه أشاد الدكتور صديق عبدالسلام، بجهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الطفرة التي شهدتها المشروعات القومية الكبرى في قطاع التعليم العالي.

وأشار إلى دعم القيادة السياسية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يؤكد أن تطوير منظومة التعليم الجامعي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية بما يخدم مصلحة المواطنين خاصة الشباب، لافتا إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي ١٦ سبتمبر عددا من المنشآت التعليمية كالجامعة المصرية اليابانية، وعددا من الجامعات الأهلية، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم

خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي جامعة المنصورة الجامعات الخاصة

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