اليوم.. "الأوقاف" توزع 16 طن لحوم أضاحي على الأسر المستحقة بـ 4 محافظات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 16 طنا من لحوم الأضاحي، اليوم الجمعة، على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (البحيرة – المنوفية – الغربية - القليوبية)، بواقع 4 أطنان لكل محافظة، للأسبوع الثامن على التوالي:

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 778 ألف كجم من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف – الغربية – القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر – البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.