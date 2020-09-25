تعاون بين "الإياتا" والأمم المتحدة لتتبع حركة سفر الإرهابيين

كتب- محمد عبيد:

وقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع برنامج السفر لمكافحة الإرهاب، والتابع للأمم المتحدة.

وقع على المذكرة فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وألكسندر دي جونياك، رئيس الاتحاد النقل الجوي الدولي "الإياتا".

وقال ألكساندر دي جونياك: يساعد برنامج السفر CT، وهو مبادرة عالمية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الدول الأعضاء في بناء قدراتها لاكتشاف ومكافحة الإرهابيين والمجرمين الخطرين باستخدام معلومات الركاب المسبقة (API)، وسجل أسماء الركاب (PNR)، وبيانات الركاب الأخرى، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وقوانين الخصوصية ذات الصلة.

وأضاف رئيس الاتحاد، أنه سينضم "الإياتا" إلى برنامج CT Travel كأول شريك غير حكومي للمبادرة.

وتابع: الأمن هدف مشترك لشركات الطيران والدول وتقع المسؤولية الأساسية على عاتق الدول والحكومات، مشيرا إلى أن شركات الطيران تساعد من خلال توفير بيانات المسافر API وPNR للدول والحكومات بما يساهم هذا في جمع المعلومات بما يتماشى مع المعايير العالمية لنقل بيانات الركاب وفيما يتعلق بقوانين الخصوصية.

وقال ألكساندر: سيؤدي تعاوننا مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تحسين الكفاءة وزيادة الامتثال لتدفق المعلومات الحيوية، والهدف هو الحد من تنقل الإرهابيين.

من جانبه قال فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إن مذكرة التفاهم التي وقعت هي علامة فارقة ليس فقط بالنسبة لبرنامج مكافحة الإرهاب السفر ولكن بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ككل لأن هذه هي أول اتفاقية مع ممثلي القطاع الخاص.

وأضاف فورونكوف: يرمز التعاون إلى أهمية الشراكة مع صناعة الطيران في إنشاء أنظمة بيانات الركاب ويوفر إطارًا للتعاون.