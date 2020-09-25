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في الاتجاهين.. إغلاق جزئي بشارع ثروت مع شارع السودان بالجيزة.. اليوم

03:00 ص الجمعة 25 سبتمبر 2020
في الاتجاهين.. إغلاق جزئي بشارع ثروت مع شارع السودان بالجيزة.. اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي في الاتجاهين لتقاطع شارع ثروت مع شارع السودان لمدة يومين ابتداء من صباح اليوم الجمعة وحتى يوم السبت، من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا، فقط طوال فتره الأعمال وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بمد كابلات جهد متوسط مما يستلزم قطع عرضي بمدخل ومخرج شارع ثروت وتقاطعه مع شارع السودان.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة، بالإشراف ومتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات ورد الشيء لأصله عقب انتهاء الأعمال.

ولفتت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

شارع السودان الجيزة شارع ثروت الإدارة العامة لمرور الجيزة

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