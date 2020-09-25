أول تحرك من "التعليم العالي" بشأن النظام الجديد لتنسيق الجامعات الخاصة

كتب- يوسف عفيفي:

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام، الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأكد الوزير، أنه بدءا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ سيكون هناك نظام جديد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة مماثل تماما للمعمول به في الجامعات الحكومية؛ لضمان العدالة التامة والشفافية بين الطلاب مع الأخذ في الاعتبار الاختبارات الشخصية التي تجريها الجامعات الخاصة.

وطالب الوزير، بتشكيل لجنة تضم الدكتور صديق عبدالسلام، أمين عام المجلس، والدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، والدكتور سمير شاهين، المسئول عن التنسيق الحكومي، والدكتور شريف كشك؛ بهدف وضع أساسيات ومعايير هذا النظام لعرضه على المجلس في جلسته المقبلة.

وشدد عبدالغفار، على أهمية دعم الكليات الجديدة التي تريد الجامعات الخاصة إنشاءها بالتخصصات الجديدة التي يحتاج إليها المجتمع، وتخدم مقتضيات التنمية الشاملة في مصر.