برلماني يطالب بالتحكم في محتوى الإنترنت للأطفال وتحديد ساعات استخدامه

كتب- مصراوي:

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت بوابة لتسرب العادات والظواهر الغريبة والمستحدثة إلى عقلية الطفل خاصة مع تداول وقائعها بشكل سريع.

وأضاف مشهور، في بيان، أن بعض الدراسات الأولية تشير إلى أن استخدام الإنترنت يعرض الأطفال والمراهقين إلى مواد ومعلومات خيالية وغير واقعية مما يعيق تفكيرهم وتكيفهم وينمي بعض الأفكار غير العقلانية وخصوصًا ما يتصل منها بنمط العلاقات الشخصية وأنماط الحياة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمعات الأخرى.

وأوضح أن استخدام الإنترنت من قبل العديد من الناس وخصوصا شرائح المراهقين والشباب أصبح من الظواهر التي يرى الإنسان العادي انعكاساتها مع كل من يتعامل مع هذه الشرائح.

وتابع: استخدام الإنترنت أصبح بديلًا للتفاعل الاجتماعي الصحي مع الرفاق والأقارب وأصبح هم الفرد قضاء الساعات الطويلة في استكشاف مواقع الإنترنت المتعددة مما يعني تغييرا في منظومة القيم الاجتماعية للأفراد حيث يعزز هذا الاستخدام المفرط القيم الفردية بدلا من القيم الاجتماعية وقيم العمل الجماعي المشترك الذي يمثل عنصرًا هامًا في ثقافتنا.

وأضاف أن هذا ينتج عنه تغيير في تركيبة المجتمع وعاداته وتقاليده، بالإضافة الى التركيبة الديموجرافية والاجتماعية وانتشار الظواهر الغريبة، ويرجع إلى تفكيك العقائد والبعد عن الدين ما يدق ناقوس الخطر حول ضياع الهوية المصرية، مناشدا أولياء الأمور بمراقبة سلوكيات الأطفال، وتوجيهها وزيادة الوعي الديني في دور العبادة وتعزيز دور رجال الدين والتربويين.

وأشار النائب إلى ضرورة التحكم في المحتوى الذي يتعرض له الأطفال سواء من خلال الأسرة أو الدولة، بالإضافة إلى وضع عدد ساعات معين للإنترنت ومحاولة التجمع مع الأسرة في كل وقتٍ ممكن وفتح النقاش والحوار حول الكثير من الأمور، وخلق الجو الأسري الذي يجب أن يكون.