غدا.. مصر للطيران تسير 45 رحلة دولية تقل 5500 راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، رحلاتها إلى 45 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5500 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (امستردام، أثينا، بودابيست، باريس، روما، لندن، ميونيخ، ميلانو، لارناكا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، جوبا، إربيل، بغداد، الشارقة، البحربن، الرياض، بيروت، المدينة المنورة، فرانكفورت، نيويورك، القصيم).

كما تسير 3 رحلات إلى كل من (دبي، جدة)، ورحلتين إلى كل من (أبوظبي واسطنبول والدمام)، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة)، ورحلة جوية إلى (الأقصر وأسوان)، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5500 راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.