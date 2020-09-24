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المصري الديمقراطي يدفع بمحمد فؤاد وعلاء شلتوت في دائرة العمرانية والطالبية

09:10 م الخميس 24 سبتمبر 2020
المصري الديمقراطي يدفع بمحمد فؤاد وعلاء شلتوت في دائرة العمرانية والطالبية

النائب الدكتور محمد فؤاد

كتب- مصراوي:

قرر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدفع بعلاء شلتوت في انتخابات مجلس النواب 2020 وذلك عن دائرة العمرانية والطالبية.

جاء ذلك بقرار من فريد زهران، رئيس الحزب، ومجموعة من قيادات الحزب، مع النائب إيهاب منصور مرشح القائمة الوطنية، والنائب الدكتور محمد فؤاد، مرشح الحزب.

دار النقاش حول تفاصيل الحملة الانتخابية للمرشحين، وبرنامجهم الانتخابي وانضمامهم للحزب وترشحهم باسمه.

حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انتخابات مجلس النواب دائرة العمرانية والطالبية

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