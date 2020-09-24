المصري الديمقراطي يدفع بمحمد فؤاد وعلاء شلتوت في دائرة العمرانية والطالبية

كتب- مصراوي:

قرر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدفع بعلاء شلتوت في انتخابات مجلس النواب 2020 وذلك عن دائرة العمرانية والطالبية.

جاء ذلك بقرار من فريد زهران، رئيس الحزب، ومجموعة من قيادات الحزب، مع النائب إيهاب منصور مرشح القائمة الوطنية، والنائب الدكتور محمد فؤاد، مرشح الحزب.

دار النقاش حول تفاصيل الحملة الانتخابية للمرشحين، وبرنامجهم الانتخابي وانضمامهم للحزب وترشحهم باسمه.