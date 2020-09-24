عثر على 2000 دولار وسلمها للأمن.. مصر للطيران تكرم أحد موظفيها لأمانته

كتب- محمد عبيد:

كرم الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، العامل محمد حافظ صالح أخصائي علاقات عامة بالشركة، وذلك تقديرا لأمانته حيث عثر على مبلغ مالي 2000 دولار فقدوا من راكب أثناء إنهاء إجراءات سفره بمطار القاهرة الدولي.

وسلم الموظف الأمين على الفور المبلغ إلى أمن شركة مصر للطيران وشرطة المطار، وتم تحرير محضر بالواقعة رافضا الحصول على مقابل مادي نظير تسليم المبلغ.

وتوجه أبوالعينين، بالشكر لمحمد حافظ الذي أظهر هذا الموقف أمانته وأخلاقه، وسلمه شهادة تقدير لهذا التصرف المشرف مشيداً بأخلاقه الرفيعة حيث يعد قدوة ونموذج مشرف للشركة.