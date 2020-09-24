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الثلاثاء.. الأوقاف تنظم ندوة حول "دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على الأوطان"

06:35 م الخميس 24 سبتمبر 2020
الثلاثاء.. الأوقاف تنظم ندوة حول "دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على الأوطان"

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

تعقد وزارة الأوقاف، الثلاثاء المقبل، ندوة للرأي بعنوان "دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على الأوطان".

ويشارك في الندوة كل من الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني، والدكتور هشام عبدالعزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن الندوة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.

وزارة الأوقاف دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على الأوطان الشيخ جابر طايع

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