الثلاثاء.. الأوقاف تنظم ندوة حول "دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على الأوطان"
كتب- محمود مصطفى:
تعقد وزارة الأوقاف، الثلاثاء المقبل، ندوة للرأي بعنوان "دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على الأوطان".
ويشارك في الندوة كل من الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني، والدكتور هشام عبدالعزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن الندوة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102375
عدد المصابين
-
91843
عدد المتعافين
-
5822
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
31455818
عدد المصابين
-
23068890
عدد المتعافين
-
968286
عدد الوفيات
إعلان