بالصور| وزراء وشخصيات عامة ومئات المواطنين يشيعون جنازة الراحل فريد خميس

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من الوزراء والشخصيات العامة، اليوم الخميس، على المشاركة في جنازة رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، وسط مشاركة المئات من المواطنين في تشييع الجثمان.

وحضر جثمان رائد الصناعة فريد خميس، في وقت لاحق اليوم، قادما من نيويورك، بعد وفاته السبت الماضي، بعد صراعٍ مع المرض وذلك أثناء تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل الجثمان، على طائرة خاصة من نيويورك، وتم إنهاء تصاريح خروج الجثمان والإفراج عنه بعد الاطلاع على التقرير الطبي المرافق للجثمان.

وتم إصدار تصاريح الدفن لأسرة رجل الأعمال التي كانت في انتظاره بالمطار مع العشرات من محبي الراحل وبعض العاملين بمجموعة شركاته.

ويدفن الجثمان بمقابر العائلة بالروبيكي بمدينة العاشر من رمضان.