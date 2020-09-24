مرشحا عن المصري الديمقراطي.. "فؤاد" يخوض انتخابات النواب عن دائرة العمرانية والطالبية

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة عن الحزب المصري الديمقراطي بعد توافق الرؤى بينه وبين الحزب وقياداته وخاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الاجتماعي والتي حازت على اهتمام النائب طوال فترة انعقاد الفصل التشريعي الأول.

وأشار فؤاد، في بيان، اليوم، إلى أنه في تواصل مستمر مع أهالي حي العمرانية والطالبية وتم مصارحتهم بالمشكلات التي من الممكن أن تقابلهم في ظل التغيرات التي طرأت على الدائرة من إمكانية تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة لاتساع الدائرة.

وأكد فؤاد: في ظل الالتزام الأدبي والأخلاقي والجهد المبذول في عدد من القوانين ذات الطابع الاجتماعي اتخذت قراري بإعادة الترشح مرة أخرى لاستكمال مناقشة واقرار القوانين التي لم ننتهي منها وعملنا عليها خلال الفصل التشريعي الأول كقانون الأحوال الشخصية بشقيه الموضوعي والإجرائي، وقانون المحليات، وحل أزمة المتعاقدين والغير مثبتين والصناديق الخاصة، وإعادة النظر في قوانين التصالح وتقنين العقارات، وطرح عدد من القوانين الاقتصادية التي تسمح بتشجيع الاستثمار".

وأشار فؤاد، إلى أن هذه القوانين والملفات تمثل أهمية قصوى لكافة جموع الشعب المصري وتؤثر على حياتهم بشكل مباشر ويومي مما يحتم علينا كنواب عن الشعب السعي لإنجازها وإقرارها، خاصة أن آلام المواطنين وصرخاتهم هي التي فرضت تلك الأولويات التشريعية.

وقال فؤاد، إنه في ظل اتساع الدائرة لتشمل العمرانية والطالبية بجانب عدم وجود محليات منتخبة سيزيد من عبء عضوية مجلس النواب فيما يخص الشق الخدمي، كما أن المرشح الآخر سيكون شريكا رئيسيا لخدمة أهل الدائرة، لذا يجب على أهالي الدائرة اختيار ممثليهم بحرص.

واختتم: تلك الأولويات التشريعية هي التي دفعتني للانضمام لحزب سياسي يميل لتبني القضايا الاجتماعية، فلم أجد أفضل من الحزب المصري الديمقراطي فهو الأقدر على تبني تلك الاتجاهات والملفات التي أنتوي العمل عليها.