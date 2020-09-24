القصبي على رأسها.. ننشر مرشحي "القائمة الوطنية" لانتخابات النواب بالغربية

انتهت القائمة الوطنية "من أجل مصر" ما إعداد قوائم مرشحيها لانتخابات مجلس النواب 2020 عن محافظة الغربية.

وحصل "مصراوي" على الأسماء المرشحة بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن محافظة الغربية، وجاءت على النحو التالي:

- الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

- الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر

- النائب محمد كمال مرعي عن دائرة المحلة

- محمد أحمد زايد عن مركز سمنود

- النائب علي عز عن مدينة طنطا

- عمرو يونس المدير التنفيذي لتنسيقية الأحزاب ممثل مرشح شباب

- النائب أحمد يحيى الجحش عن زفتى

- موسى صقر عبد الفتاح

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات استقبال طلبات الترشح ابتداءً من يوم الخميس الماضي وتستمر حتى السبت المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، على أن تبدأ خارج مصر أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠، بينما تحرى انتخابات المرحلة الأولى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين ٢٤ و٢٥ أكتوبر المقبل على أن تعلن نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى ويتم نشرها بالجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق أول نوفمبر ٢٠٢٠.

وفي الحالات التي تقتضي إعادة انتخابات المرحلة الأولى، تجرى الانتخابات في الخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين٢١ و٢٢ و٢٣ نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي الاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر المقبل.