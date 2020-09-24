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بالصور.. وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس من أمريكا

05:10 م الخميس 24 سبتمبر 2020
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كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، قادما من نيويورك، بعد وفاته السبت الماضي، بعد صراعٍ مع المرض وذلك أثناء تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مصادر بالمطار: وصل جثمان رجل الأعمال فريد خميس، قادما على طائرة خاصة من نيويورك، وتم إنهاء تصاريح خروج الجثمان والإفراج عنه بعد الاطلاع على التقرير الطبي المرافق للجثمان.

وتم إصدار تصاريح الدفن لأسرة رجل الأعمال التي كانت في انتظاره بالمطار مع العشرات من محبي الراحل وبعض العاملين بمجموعة شركاته.

ومن المنتظر أن تُصلى الجنازة على جثمان فريد خميس، ويتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالروبيكي بمدينة العاشر من رمضان.

محمد فريد خميس مطار القاهرة الدولي النساجون الشرقيون الولايات المتحدة وصول جثمان محمد فريد خميس

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