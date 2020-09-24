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توافد أسرة رجل الأعمال محمد فريد خميس علي المطار لاستلام الجثمان - صور

04:40 م الخميس 24 سبتمبر 2020
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كتب - محمد عبيد:

توافد علي مطار القاهرة الدولي، الخميس، أسرة ومحبي رجل الأعمال المهندس محمد فريد خميس، لاستلام جثمانه فور وصوله من أمريكا علي طائرة خاصة، وذلك من أمام منفذ 35 والخاص بخروج جثامين الوفيات القادمة من الخارج .

ورفع عدد من العاملين بالشركة، أعلام مصر خلال تواجدهم أمام منفذ 35، تمهيدا لاستقبال الجثمان.

الراحل كان يمثل جيلا مهما من البنائين فى الصناعة والاقتصاد، وحرص على الجودة والمنافسة فى صناعة حملت اسم شركته كأحد المنتجات التى حملت اسم مصر بالخارج، وترك خلفه مؤسسة صناعية وتعليمية مهمة ومبادئ تستحق أن يرعاها من يأتى بعده.

وحصل رجل الاعمال محمد فريد خميس على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، وماجيستير تكاليف صناعية ، وحاصل على أرفع وسام بلجيكى عام 2008 قلده له ولى عهد بلجيكا، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون.

وكان الراحل قد توفى يوم السبت الماضى، داخل أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 80 عاما.

محمد فريد خميس مطار القاهرة

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