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بالأسماء.. قرارات جمهورية بنقل خمسة قضاة لوظائف غير قضائية

04:13 م الخميس 24 سبتمبر 2020
بالأسماء.. قرارات جمهورية بنقل خمسة قضاة لوظائف غير قضائية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 517 لسنة ۲۰۲۰ بنقل السيد/علي صلاح محمود علي - الرئيس من الفئة ( ب ) بمحكمة أسوان الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 518 لسنة ۲۰۲۰ بنقل السيد/ سامح محمود سعيد الدسوقي - الرئيس من الفئة ( ب ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية ، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر الرئيس السيسي كذلك قرار رقم 519 لسنة ۲۰۲۰ بنقل السيد/ أحمد محمد حمدى رشاد عبد الرازق - المستشار بمحكمة استئناف قنا، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التضامن الاجتماعي، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر الرئيس أيضا رقم ٥٢٠ لسنة ۲۰۲۰ بنقل السيد/محمد سراج الدين أنور عمارة - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية ، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرار رقم ٥٢١ لسنة ۲۰۲۰ بنقل السيد /أشرف زكريا أحمد زهران - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

عبدالفتاح السيسي القضاة السيسي محكمة أسوان الابتدائية محكمة كفر الشيخ

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