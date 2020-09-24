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النقل تكشف حقيقة إغلاق محطات المترو غدًا

04:00 م الخميس 24 سبتمبر 2020
النقل تكشف حقيقة إغلاق محطات المترو غدًا

مترو الأنفاق

كتب- أسامة علي:
كشفت وزارة النقل، حقيقة إغلاق كافة محطات المترو داخل القاهرة من صباح غدا الجمعة وحتى صباح السبت بسبب الصيانة الضرورية

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة عارٍ تمامًا من الصحة.

وأكدت الوزارة، أن تشغيل المترو يومي الجمعة والسبت، سيكون كالمعتاد من الساعة 5.15 صباحًا إلى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

وطالبت الوزارة، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة بلبلة الرأي العام، على أن يتم الاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بالأخبار الخاصة بمرافق وزارة النقل.

مترو الأنفاق

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