طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في سادس أيام الدور الثاني

كتب- أسامة علي:

أدى 29 ألفًا و64 طالب بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الخميس، الامتحان في 101 مادة فترة أولي، ومادة واحدة في الفترة الثانية، في سادس أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السادس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أي ملاحظات تعيق سير العملية الامتحانية.​