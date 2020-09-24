أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث سجن طرة فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك العام الدراسي الجديد الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في سادس أيام الدور الثاني

03:59 م الخميس 24 سبتمبر 2020
طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في سادس أيام الدور الثاني

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

أدى 29 ألفًا و64 طالب بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الخميس، الامتحان في 101 مادة فترة أولي، ومادة واحدة في الفترة الثانية، في سادس أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السادس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أي ملاحظات تعيق سير العملية الامتحانية.​

طلاب الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية محمد مجاهد وزارة التربية والتعليم

الخبر التالى:

النقل تكشف حقيقة إغلاق محطات المترو غدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102375

    عدد المصابين

  • 91843

    عدد المتعافين

  • 5822

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مد التصالح وموعد عودة البناء وشروط جديدة للقرى.. رسائل رئيس الوزراء اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا