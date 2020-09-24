أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث سجن طرة فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك العام الدراسي الجديد الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

رئيس الوزراء يكشف موعد عودة حركة البناء

02:54 م الخميس 24 سبتمبر 2020
رئيس الوزراء يكشف موعد عودة حركة البناء

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم السماح للمواطنين للاستفادة من الأصول التي يمتلكونها من عقارات أو أراض، موضحًا أنه سيتم عودة حركة البناء من جديد بعد الانتهاء من المدة التي أعلنت بشأن وقف حركة البناء وهي 6 أشهر وتنتهي 24 نوفمبر المقبل.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إلى أنه سيوجد خلال الفترات المقبلة، رقم قومي لكل عقار في مصر من أجل تنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية، حتى يطمئن المواطنين من التعامل الرسمي للعقارات وتداولها في عمليات البيع والشراء سواء عقار تجار أو سكني.

وقال رئيس الوزراء، إنه تلاحظ تواجد ازدحام كبير على منافذ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت مد مدة تلقي الطلبات شهر وحتى نهاية أكتوبر.

وأضاف مدبولي، أن رئيس الجمهورية استعرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، موجهًا الشكر للمصريين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، وهذا يدل على أن المواطن مقتنع أن هذا القانون لصالحه، مبينًا أنه تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات للتصالح.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء حركة البناء التصالح في مخالفات البناء

الخبر التالى:

مد التصالح وموعد عودة البناء وشروط جديدة للقرى.. رسائل رئيس الوزراء اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102375

    عدد المصابين

  • 91843

    عدد المتعافين

  • 5822

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مدبولي: مد قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء شهرا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا