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مدبولي: وضع اشتراطات للبناء في القرى الفترة المقبلة

02:36 م الخميس 24 سبتمبر 2020
مدبولي: وضع اشتراطات للبناء في القرى الفترة المقبلة

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن التوجه الفترة القادمة سيكون لوضع اشتراطات لتشجيع فكرة البناء الرأسي في القرى لعدم البناء على الأراضي الزراعية، حتى يستفيد كل مواطن من قطعة الأرض الخاصة به الواقعة في نطاق الحيز العمراني.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، أنه سيتم عمل رقم قومي لكل عقار، وسينتهي ذلك في عام 2020\2021، وهذا سيعود على العقارات بفوائد متعددة.

وقال رئيس الوزراء، إنه تلاحظ تواجد ازدحام كبير على منافذ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت مد مدة تلقي الطلبات شهر وحتى نهاية أكتوبر.

وأضاف مدبولي، رئيس الجمهورية استعرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، موجهًا الشكر للمصريين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، وهذا يدل على أن المواطن مقتنع أن هذا القانون لصالحه، مبينًا أنه تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات للتصالح.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء البناء في القرى القرى

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