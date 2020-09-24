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متابعة إزالة المخالفات.. وزير الإسكان يتابع سير العمل بـ"المجتمعات العمرانية الجديدة"

10:26 ص الخميس 24 سبتمبر 2020
متابعة إزالة المخالفات.. وزير الإسكان يتابع سير العمل بـ"المجتمعات العمرانية الجديدة"

الدكتور عاصم الجزار

كتب-محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أهم الكيانات القوية التي تعتمد عليها الدولة في التنمية والتوسع العمراني، وإنشاء المدن الجديدة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وشدد الجزار، على ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والعمالة المتاحة لدى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وتوزيع تلك العمالة بما يتلاءم مع متطلبات العمل، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تمت متابعة خطوات إنشاء إدارة مركزية لمتابعة تنفيذ أعمال إزالة المخالفات والتصدى لها قبل ظهورها، وكذا مراجعة بعض القرارات الوزارية التى تحتاج إلى تحديث من أجل مواكبة متطلبات التنمية الحالية بالمدن الجديدة، ولدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتشجيع الاستثمارات المختلفة بها.

واستمع الوزير إلى شرح ملخص عن موقف تنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع التى تتولى الهيئة تنفيذها حاليا فى ربوع مصر.​

عاصم الجزار وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية

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