بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعي شهداء الوطن من رجال الشرطة

نعى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، شهداء الوطن من رجال الشرطة، الذين استشهدوا في محاولة التصدي لهروب بعض المسجونين.

وجاء بنص البيان: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي شهداء الوطن من رجال الشرطة، الذين استشهدوا في محاولة التصدي لهروب بعض المسجونين، ونطلب من الرب خالص التعازي لذويهم.