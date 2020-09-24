لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. كيف تتابع ملفك بشركات الاستعلام للحصول على شقة؟

كتب- محمد عبدالناصر:

طرحت وزارة الإسكان منذ 2014 وبداية الإسكان الاجتماعي 13 إعلانا ضمن المشروع في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات أيضًا.

ويتساءل الحاجزون في مشروع الإسكان الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن طلبات الاستعلام لملفاتهم المقدمة للحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع.

وتسهيلا على المتقدمين أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تخصيص موقعا إلكترونيا https://cservices.shmff.gov.eg لتقديم كافة الخدمات للحاجزين، مع التوسع في زيادة عدد الخدمات المتاحة، كان آخر تلك الخدمة تقديم طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وتتيح تلك الخدمة للعملاء تقديم طلب لمتابعة ملفاتهم المُرسلة إلى شركة الاستعلام، ويمكن الاستفادة منها على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي https://cservices.shmff.gov.eg من خلال حساب الحاجز على هذا الموقع.

- يختار الحاجز مركز خدمة المواطنين، ثم قسم طلبات.

- يضغط الحاجز على طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، ويتم كل ذلك عن طريق تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة المرور.