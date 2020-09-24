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الجيزة: غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بالعمرانية

04:00 ص الخميس 24 سبتمبر 2020
الجيزة: غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بالعمرانية

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

شن حي العمرانية والإدارات المعنية بإشراف محمد نور الدين، رئيس الحي، أمس الأربعاء، حملة لإغلاق السناتر التعليمية المخالفة.

وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن غلق (سنتر غزوة الخندق) ومصادرة كل محتوياته بالعنوان ناصية شارع غزوة الخندق مع شارع غزوة بدر من شارع ترعة الزمر.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن حملات لإزالة الإشغالات على مدار الساعة لتحقيق الانضباط وغلق السناتر التعليمية التي تدار بدون ترخيص.

العمرانية السناتر التعليمية عمليات تشميع

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