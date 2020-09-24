أبرزهم الحسيني وأحمد حسن.. ننشر نواب القائمة الوطنية لانتخابات البرلمان بالقاهرة والدلتا

شهد مقر ائتلاف دعم مصر، الأربعاء، حضور نواب القاهرة والوجه البحري لتصوير كل قائمة انتخابية وكذلك قائمة كل محافظة لاستخدامها في الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب المقبل.

ويرصد مصراوي أسماء مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر" حيث انتهى التشكيل النهائي لقائمة القاهرة ووسط الدلتا والتي ترشح عليها عدد من الرموز والقيادات وعلى رأسها الإعلامي يوسف الحسيني، وعاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وغادة عجمي، وشادية خضير، بحسب مصادر لمصراوي.

وحصل مصراوي على نسخة من الأسماء التي تضمنتها قائمة القاهرة، لانتخابات مجلس النواب، والتي شملت: محمود بدر، أحمد سمير، أحمد زيدان، إيهاب العمدة، محمد ماهر، إيهاب الطماوي، شادية خضير، غادة عجمي، الإعلامي يوسف الحسيني، محمد تيسير مطر، صفي الدين خربوش، أميرة صابر، أحمد فتحي، ومارثا محروس.

وانتهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من إعداد القائمة النهائية بأسماء أعضاء التنسيقية الذين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب 2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر، في الدوائر الأربع (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا).

وجاءت أسماء الأعضاء الـ26 الذين تدفع بهم التنسيقية في سباق النواب، كالتالي: محمد عبدالعزيز، محمد تيسير مطر، أحمد زيدان، أحمد فتحي، محمود بدر، مي كرم جبر، أميرة صابر، مارثا محروس، أميرة العادلي، مارسيل سمير، عمرو درويش، أحمد مقلد، عمرو يونس، هيام الطباخ، طارق الخولي، غادة علي، نشوى الشريف، رشا أبوشقرة، أحمد رمزي، علاء عصام، هادية السعيد، إيمان عبدالقادر، محمد إسماعيل، رحاب عبدالغني، خالد بدوي، ورشا فايز.

وضمت قائمة مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين زوجات لشهداء من الجيش، حيث تقدم بإيمان عبدالقادر مرشحة على القائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2020 وهي أرملة الشهيد مقدم أركان حرب عادل عبدالحميد عيد حسن، ورحاب عبدالغني، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاته استشهد بتاريخ 25 فبراير 2020 بكرم القواديس شمال سيناء.

ومن المنيا جاء أسماء المرشحين كالآتي: أميرة الحداد عن مركز دير مواس، مريم كافوري بندر المنيا، أمنية رجب بندر المنيا، هانم أبوالوفا عن مركز مطاي، سارة جاد المولى عن مركز العدوة، جابر جرجس المصريين بالخارج ملوي، إبراهيم المصري ذوي إعاقة عن مركز سمالوط، محمد علي الكيال شباب عن مركز سمالوط، إيهاب عادل رمزي عن مركز بني مزار، كابتن أحمد حسن عن مركز مغاغة.