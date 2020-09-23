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"القومي للطفل" ينظم أسبوعا للصم احتفالا باليوم العالمي للغة الإشارة

11:40 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
"القومي للطفل" ينظم أسبوعا للصم احتفالا باليوم العالمي للغة الإشارة

المركز القومي لثقافة الطفل

كتب- مصراوي:

أعلن الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، برنامج احتفال المركز القومي لثقافة الطفل باليوم العالمي للغة الإشارة في 23 سبتمبر، مؤكدا أن المركز ينظم أسبوعا للصم؛ بعرض 14 من فيديوهات المركز مترجمة للغة الإشارة بقناته على موقع يوتيوب مختارة من كل البرامج التي تقدم على قوائم التشغيل.

وقال ناصف، في بيان: تعرض القناة فيديوهين مترجمين للغة الإشارة يوميًا في الفترة من 20 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2020 الساعة 3 عصرًا؛ والبرامج المترجمة هي "عباقرة ذوي الهمم"، "ورشتنا من بيتنا"، مسرحية "الفيل المتمرد"، "الأراجوز يعظ"، "حكايات أبلة عطية"، "حكايات الدكتور جلجول"، "لقاء الأدباء"، "مائة حكاية وحكاية"، "في بيتنا طفل"، "حكاية وجبة"، فيديو "قوِّ مناعتك"، أغنية "اوعى كورونا تبقى جيوش"، إبداعات الصغار، وإبداعات الشباب، الفيديوهات ترجمة لغة الإشارة منال محمود سليمان، إعداد لغة الإشارة منال منيب.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بأطفال مصر من ذوي الهمم عامةً وبالصم خاصةً؛ تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

المركز القومي لثقافة الطفل اليوم العالمي للغة الإشارة

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