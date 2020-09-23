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تعزز الرفاهية.. مصر للطيران تتسلم الطائرة الـ 11 من طراز "إيرباص A220-300"

10:15 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
تعزز الرفاهية.. مصر للطيران تتسلم الطائرة الـ 11 من طراز "إيرباص A220-300"

طراز إيرباص A220-300

كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، الطائرة الحادية عشر من طراز "A220-300" بحروف تسجيل "SU-GFG" والتي تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من إجمالي 12 طائرة تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعا.

يأتي ذلك إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية.

وتقدم طائرة مصر للطيران من طراز "300-A220" سعة تبلغ 140 مقعدا وتوفر خدمات الإنترنت على متن الطائرة، وراحة فائقة للركاب، كما تتسم بنوافذها الكبيرة في كل صف مقاعد حيث ضوء طبيعي أكبر لكل مسافر، وتعمل الإضاءة "LED" بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.

مصر للطيران باص A220-300 مطار القاهرة الدولي شركة إيرباص العالمية

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