"التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة سقوط الأمطار على دول منبع نهر النيل
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كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على دول منبع نهر النيل أيام الأربعاء والخميس والجمعة. وأشارت نتائج ومؤشرات النماذج الرياضية التي أعلنها مركز التنبؤ بفيضان النيل إلى ما يلي:
الأربعاء
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 و30 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 و25 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 و25 مم.
الخميس
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 و25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 و20 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 و25 مم.
الجمعة
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 و15 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 و15 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 و20 مم.
وقالت وزارة الموارد المائية والري إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول أمطار على مصر.
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