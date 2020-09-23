أبرزهم أحمد حسن.. ننشر "القائمة الوطنية" لانتخابات "النواب 2020" عن شمال المنيا

كتب- مصراوي:

انتهت القائمة الوطنية "من أجل مصر" من إعداد قائمتها الانتخابية عن شمال المنيا وذلك لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل على نظام القائمة.

وحصل "مصراوي" على أسماء القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب عن شمال المنيا والتي شملت كل من:

- أميرة الحداد عن مركز دير مواس.

- مريم كافوري بندر المنيا.

- أمنية رجب بندر المنيا.

- هانم أبوالوفا عن مركز مطاي.

- سارة جاد المولى عن مركز العدوة.

- جابر جرجس المصريين بالخارج ملوي.

- إبراهيم المصري عن ذوي الإعاقة مركز سمالوط.

- محمد علي الكيال شباب عن مركز سمالوط.

- إيهاب عادل رمزي عن مركز بني مزار.

- أحمد حسن عن مركز مغاغة.​