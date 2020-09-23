محافظ القاهرة: تطبيق إلكتروني موحد لإتاحة خدمات المحليات من المنزل

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، سير العمل بالمركز التكنولوجي لحي مصر الجديدة الذي يتم إعداده كنموذج استرشادي للحي الذي يقدم خدماته إلكترونيا عن بعد ليتم تطبيقه في باقي الأحياء في إطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

وتابع المحافظ، دورات العمل بالمركز ومستوى تدريب العاملين وكيفية التعامل مع طلبات الجمهور إلكترونيًا وجودة الخدمة المقدمة، مشيراً إلى أن هذا التطوير يهدف إلى تقديم الخدمات بشكل إلكتروني، وتوحيد إجراءات التعامل مع المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن المركز التكنولوجي لحي مصر الجديدة واحد من 15 حيا بشكل مميكن يستطيع المواطن الحصول على خدماتها من منزله حيث تم تفعيل 42 خدمة الكترونية بالحي منها الاطلاع على التراخيص السابقة، وموقف الرخصة، والاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، وطلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب معاينة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وصورة طبق الأصل من قرار هدم، وطلب تجديد رخصة مصعد، وطلب رخصة تشغيل مصعد، وطلب تصالح على مخالفة، وطلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحي.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات للربط مع الجهات الخارجية لتقليل زمن تقديم الخدمة والتأكد من صحة البيانات، مشيرا إلى أنه تم تفعيل خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحي قبل التقدم للشراء، كما سيتم إعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.

وأكد محافظ القاهرة، أن مشروع ميكنة الأحياء يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال، أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء ستعمل من خلال تطبيق إلكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الإنترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.