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ننشر صورة أحد المتهمين في محاولة هروب 4 سجناء بسجن طرة

08:43 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
ننشر صورة أحد المتهمين في محاولة هروب 4 سجناء بسجن طرة

صورة أحد المتهمين في محاولة هروب 4 سجناء بسجن طرة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ننشر صورة أحد المتهمين في محاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتلهم.

المتهم السيد السيد عطا محمد، هو أحد المتهمين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام الذين لقوا مصرعهم اليوم حينما تصدت لهم قوة التأمين لمنع هروبهم من حجز الإعدام بسجن طرة .

وكان مصدر أمني أكد أن قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب فاشلة لـ4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتلهم.

وأضاف المصدر أن عملية منع هروب السجناء أسفرت عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة.. وأن المحكوم عليهم الأربعة هم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".

جرى تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

سجن طرة زارة الداخلية لشرطة المصرية لسجون المصرية

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