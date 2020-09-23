تنسيقية شباب الأحزاب: 26 مرشحا يخوضون السباق الانتخابي في الدوائر الأربع

كتب- مصراوي:

انتهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من إعداد القائمة النهائية بأسماء أعضاء التنسيقية الذين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب 2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر، في الدوائر الأربع (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، و (الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، و (شرق الدلتا)، و (غرب الدلتا).

وجاءت أسماء الأعضاء الـ26 الذين تدفع بهم التنسيقية في سباق النواب، كالتالي:

- محمد عبدالعزيز

- محمد تيسير مطر

- أحمد زيدان

- أحمد فتحي

- محمود بدر

- مي كرم جبر

- أميرة صابر

- مارثا محروس

- أميرة العادلي

- مارسيل سمير

- عمرو درويش

- أحمد مقلد

- عمرو يونس

- هيام الطباخ

- طارق الخولي

- غادة علي

- نشوى الشريف

- رشا أبوشقرة

- أحمد رمزي

- علاء عصام

- هادية السعيد

- إيمان عبدالقادر

- محمد إسماعيل

- رحاب عبدالغني

- خالد بدوي

- رشا فايز

واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 5 مقاعد في مجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التي أجريت في أغسطس الماضي.

وتواصل التنسيقية، استقطاب وخلق كوادر سياسية من مختلف التوجهات، والتخصصات، للدفع بهم في الحياة العامة، بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم المغلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.

ويشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساوياً له، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.