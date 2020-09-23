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مي كرم جبر تعلن خوض انتخابات "النواب 2020" عبر القائمة الوطنية

06:33 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
مي كرم جبر تعلن خوض انتخابات "النواب 2020" عبر القائمة الوطنية

مي كرم جبر

كتب- مصراوي:

أعلنت مي كرم جبر، عن ترشحها لانتخابات مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون.

وبدأ استقبال طلبات الترشح السبت الموافق ١٧ سبتمبر الجاري الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء بشكل يومي ولمدة أسبوع حتى يوم السبت الموافق ٢٦سبتمبر الجاري، وباليوم الأخير تستمر اللجان فيه في استلام طلبات الترشح حتى الساعة الثانية ظهراً.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، على أن تبدأ خارج مصر أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠، بينما تجرى انتخابات المرحلة الأولى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين ٢٤ و٢٥ أكتوبر المقبل، على أن تعلن نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى ويتم نشرها بالجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق أول نوفمبر ٢٠٢٠.

وفي الحالات التي تقتضي إعادة انتخابات المرحلة الأولى، تجرى الانتخابات في الخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين٢١ و٢٢ و٢٣ نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي الاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر المقبل.

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مي كرم جبر انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

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