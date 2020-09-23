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أبرزهم بكري.. ننشر أسماء "القائمة الوطنية" لخوض انتخابات "النواب 2020" بالجيزة

06:33 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
أبرزهم بكري.. ننشر أسماء "القائمة الوطنية" لخوض انتخابات "النواب 2020" بالجيزة

النائب مصطفى بكري

كتب- مصراوي:

انتهت القائمة الوطنية "من أجل مصر" من إعداد قائمتها الانتخابية عن الجيزة وذلك لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل على نظام القائمة.

وحصل "مصراوي" على أسماء القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب عن الجيزة والتي شملت كل من:

- عبدالوهاب خليل

- علاء عابد

- نافع عبدالهادي

- محمد صلاح أبوهميلة

- سعد الجمال

- أيمن أبوالعلا

- مصطفى بكري

- كريم درويش

- مايسة عطوة

- أحمد سعد الدين

- صبورة السيد

- هند رشاد

- ماهيتاب محمد

- سحر الجزار

- غادة حسن

- ابتهاج الطوخي

- ألفت كامل

مصطفى بكري انتخابات النواب 2020 الجيزة من أجل مصر

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